F1: Sainz, non è mai momento sbagliato per andare in Ferrari

(ANSA) – MILANO, 03 SET – Le attuali difficoltà della Ferrari non creano ripensamenti in Carlos Sainz, già ingaggiato dalla scuderia di Maranello per la prossima stagione. “Onestamente, non penso ci sia mai un momento sbagliato per andare alla Ferrari. Andare alla Ferrari è un’esperienza unica, un posto speciale per un pilota di F1. Datemi quella opzione altre 100 volte e dirò sempre di sì”, ha assicurato il pilota spagnolo della McLaren che, nel fine settimana di Monza, ha già iniziato a sentire l’affetto dei tifosi del Cavallino, ma fuori dall’autodromo in cui si correrà a porte chiuse. “Sono molto a mio agio con la decisione che ho preso – ha dichiarato Sainz, come riporta Formula1.com -. Ripongo fiducia al 100% nella gente della Ferrari e in quello che possono fare per il futuro. Ricordiamo che l’anno scorso sono stati in grado di ottenere sette pole, quindi è una scuderia che sa come produrre macchine molto forti. Posso già sentire l’eccitazione dei tifosi. Per come mi hanno avvicinato, ogni volta che lasciavo l’hotel, riescono a trasmettere un’energia positiva e inizio già a sentire l’entusiasmo di far parte di un team così grande e con tanta storia”. (ANSA).