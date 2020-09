(ANSA) – ROMA, 03 SET – La Norvegia sconsiglia i viaggi non essenziali in Italia e Slovenia e introduce la quarantena di 10 giorni per gli arrivi dai due Paesi, a partire dal prossimo 5 settembre, nell’ambito delle misure di contrasto al coronavirus che riguardano anche altri Paesi. Lo riferisce Bloomberg citando un comunicato del ministero norvegese degli Esteri. (ANSA).