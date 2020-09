ROMA. – Dopo quasi due settimane di braccio di ferro, il dietrofront prende corpo: Leo Messi potrebbe restare ancora un anno a Barcellona per poi svincolarsi a parametro zero.

Un’ipotesi avanzata già in mattinata dai media argentini che aprivano al nuovo scenario: “Al 90 per cento Messi resta al Barcellona”, la sintesi dopo che per quasi due settimane l’ipotesi che la Pulce potesse fare retromarcia dalla sua intenzione di lasciare il club blaugrana, a costo zero, sembrava remotissima.

A confermare lo spiraglio, dopo l’incontro con il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, il padre del numero 10, Jorge, che, intercettato dai microfoni di ‘Deportes Cuatro’, ha risposto così a una domanda: “se stiamo studiando una possibilità per restare? Sì. La riunione con Bartomeu? E’ andata molto bene”.

Il nodo della clausola sembra di difficile risoluzione: se da un lato il giocatore – che nel frattempo non si sta allenando – sostiene che il vincolo della scadenza del 10 giugno è da considerarsi procrastinato al termine effettivo della stagione, prolungata per effetto dell’emergenza covid, mentre il club blaugrana (al fianco del quale si è schierata anche La Liga) ritiene invece che ad oggi l’unico modo per liberare Messi dal Barcellona consiste nel pagare la clausola da 700 milioni di euro presente nel contratto.

All’ora di pranzo la famiglia dell’argentino si è riunita nell’abitazione del giocatore: intorno ad un asado il clan Messi si è confrontato prima del vertice con i legali del fuoriclasse argentino per prendere una decisione per sbloccare un’impasse ritenuta ormai insostenibile. Lui, Leo, ha passato il pomeriggio a giocare a Padel con Suarez, partner d’attacco nel Barcellona e magari gli avrà pure chiesto un parere sul futuro.

L’eventuale addio al campionato spagnolo di Messi “Sarebbe una grande perdita per la Liga, proprio come lo fu Cristiano Ronaldo. Una brutta botta per il prestigio del torneo. Tuttavia non si può sempre pensare al passato, il calcio è questo”, ha commentato il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric all’Afp. L’allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, in caso di addio del sei volte Pallone d’Oro, assegnerebbe la fascia di capitano a Piqué.

Intanto il Manchester City è disposto ad offrire al fuoriclasse argentino: 700 milioni di euro, 200 subito e il resto per 5 anni di contratto.

I primi tre anni Messi li trascorrerebbe a Manchester, con la maglia del City, quindi il trasferimento a New York, dove c’è l’altro City con i colori biancocelesti (ce n’è un terzo in Australia, a Melbourne) per chiudere la carriera nel club statunitense della stessa proprietà.