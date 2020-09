++ Calcio: De Laurentiis, con Covid perdita da 150 mln ++

(ANSA) – NAPOLI, 04 SET – “Il covid ci fa viaggiare con una perdita di 150 milioni di euro. Ora l’obiettivo è la sopravvivenza, in un contesto di stupidità, con un campionato falsato, poi quando il campionato tornerà serio ne riparleremo e faremo progetti e parleremo degli obiettivi. Non sappiamo neanche se sarà un campionato normale o con i playoff. Non possiamo fare programmi”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in una conferenza stampa a Castel di Sangro. Il patron azzurro continua a premere per l’apertura degli stadi al pubblico, pensando alla metà della capienza: “Federazione e Lega – ha detto – non possono nulla di fronte al comitato tecnico-scientifico, ma i governatori delle regioni illuminati possono decidere in autonomia, ora c’è il momento delicato delle elezioni. Speriamo al rientro alla seconda si possa aprire il 50% dello stadio”. (ANSA).