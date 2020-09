Sci: Coppa Europa; il 17 dicembre lo slalom di Obereggen

(ANSA) – ROMA, 04 SET – Comincia a prendere forma l’ormai celebre slalom di Coppa Europa di sci a Obereggen. E’ stata ufficializzata la nuova data della gara nel cuore delle Dolomiti nello Ski Center Latemar ad appena 20 minuti da Bolzano. La più antica gara di Coppa Europa, organizzata dal locale comitato presieduto da Edy Pichler in collaborazione con la società impianti Obereggen Latemar Spa si disputerà giovedì 17 dicembre sulla pista Maierl (pendenza massima del 55 percento, dislivello di 433 metri, lunghezza 1,6 chilometri di pista). Si tratterà della quinta edizione sulla Maierl che nessun azzurro è mai riuscito a vincere dopo le prime 32 edizioni svoltesi sulla storica pista Oberholz. La presentazione avverrà mercoledì 25 novembre mentre la stagione ufficiale di Obereggen, perla del comprensorio dello Ski Center Latemar con le trentine Pampeago e Predazzo, inizierà in notturna venerdì 27 novembre. Nel frattempo prosegue la stagione estiva che terminerà domenica 4 ottobre con la possibilità di svolgere attività all’aria aperta a piedi, in bicicletta, nel Latemarium, reticolo di sentieri nel cuore delle Dolomiti. Il tutto in piena sicurezza. La società impianti Obereggen Latemar Spa accoglie gli ospiti nel rispetto dei protocolli di sicurezza governativi e della Provincia Autonoma di Bolzano. (ANSA).