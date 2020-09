CITTÀ DEL VATICANO. – “Conversione ecologica”, “creatività” e “investire sui giovani, protagonisti dell’economia di domani”. Sono i tre punti-cardine per il dopo pandemia che papa Francesco indica nel suo Messaggio al Forum di “European House-Ambrosetti”, apertosi a Cernobbio.

“Da un lato, si tratta di vivere una conversione ecologica, per poter rallentare un ritmo disumano di consumo e di produzione, per imparare a comprendere e a contemplare la natura, a riconnetterci con il nostro ambiente reale – spiega il Pontefice ai manager e banchieri riuniti a Villa d’Este -. Puntare a una riconversione ecologica della nostra economia, senza cedere all’accelerazione del tempo, dei processi umani e tecnologici, ma tornando a relazioni vissute e non consumate”.

D’altro lato, aggiunge, “siamo chiamati a essere creativi, come gli artigiani, forgiando percorsi nuovi e originali per il bene comune”. Per questa conversione e questa creatività, secondo il Papa, “è indispensabile formare e sostenere le nuove generazioni di economisti e imprenditori”.

E per questo ricorda l’incontro mondiale ‘The Economy of Francesco’ da lui convocato dal 19 al 21 novembre ad Assisi e che per le restrizioni sanitarie si svolgerà in streaming. “È importante investire sulle nuove generazioni protagoniste dell’economia di domani, formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità, della cultura dell’incontro”, sottolinea Bergoglio, con un’aggiunta: “L’economia di oggi, i giovani, i poveri, hanno bisogno prima di tutto della vostra umanità, della vostra fraternità rispettosa e umile, e solo dopo del vostro denaro”.

Il Papa ne ha anche per l’Europa, che “oggi più che mai è chiamata ad essere protagonista in questo sforzo creativo per uscire dalle strettoie del paradigma tecnocratico, esteso alla politica e all’economia”. E lo sforzo creativo “è quello della solidarietà l’unico antidoto contro il virus dell’egoismo, ben più potente del Covid-19″.

Secondo Francesco, l'”elemento decisivo” nella “tragedia che ancora attanaglia l’umanità intera” è stato “il surplus di generosità e di coraggio, messo in atto da tante persone”. Ecco perché occorre “uscire dal paradigma tecnocratico”, improntato “alla logica del dominio sulle cose”.

“Nei confronti sia della natura sia, a maggior ragione, delle persone – osserva -, è necessario un cambiamento di mentalità che allarghi lo sguardo e orienti la tecnica, mettendola al servizio di un altro tipo di modello di sviluppo, più sano, più umano, più sociale e più integrale”.

In questa situazione, “l’economia, nel suo senso umanistico di ‘legge della casa del mondo’, è un campo privilegiato per il suo stretto legame con le situazioni reali e concrete di ogni uomo e di ogni donna”. Essa, auspica il Papa, “può diventare espressione di ‘cura’. che non esclude ma include, non mortifica ma vivifica, non sacrifica la dignità dell’uomo agli idoli della finanza, non genera violenza e disuguaglianza, non usa il denaro per dominare ma per servire”.

“L’autentico profitto, infatti – conclude -, consiste in una ricchezza a cui tutti possano accedere”.

(di Fausto Gasparroni/ANSA)