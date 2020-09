Equipo de Guaidó entregó a la CIJ material en defensa del Esequibo

CARACAS – El equipo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, consignó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) material que fortalece la posición de Venezuela con respecto a la defensa del Esequibo.

Isaac Salama, representante especial del gobierno interino de Venezuela para el Reino de los Países Bajos, en nombre de la Comisión Mixta en Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica de la Asamblea Nacional (AN) fue el encargado de entregar los documentos.

Además, los materiales reiteran que la demanda que interpuso Guyana sobre el Esequibo contradice el espíritu y el sentido del Acuerdo de Ginebra de 1966. Este es un marco jurídico que establecieron ambas naciones para resolver la disputa.

Los textos fueron elaborados por los juristas, Víctor Rodríguez Cedeño, Jorge Cardona Llorens, Didier Operrti Badán, entre otros. Los expertos destacaron que la CIJ no tiene competencia para conocer la demanda de Guyana.

Por su parte, el presidente de la Comisión Mixta en Defensa del Esequibo de la AN, Wiiliams Dávila, manifestó que el oficialismo no se presentó ante la corte para comparecer sus alegatos. Pero que este hecho no significa que la CIJ considere únicamente la posición de Guyana.