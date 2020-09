Calcio: Allan, felice di essere all’Everton con Ancelotti

(ANSA) NAPOLI, 5 SET – “È un vero piacere firmare per l’Everton. Sono immensamente felice di essere qui, è un club di Premier League ricco di storia, ha grandi ambizioni e poi c’è il professor Ancelotti. Il mister ha fatto tutto il possibile per portarmi qui. La dimensione del club e il nome dell’allenatore mi hanno spinto a non pensarci due volte prima di dire sì all’Everton”. Così Allan si è presentato nella sua nuova avventura all’Everton, dove ritrova Carlo Ancelotti che lo ha voluto dopo l’anno e mezzo insieme al Napoli. Il centrocampista brasiliano, 29 anni, ha lasciato il Napoli dopo cinque stagioni per trenta milioni di euro: “Spero di fare grandi cose – ha aggiunto – qui all’Everton e vincere trofei, da parte mia ci sarà massima dedizione. Senza dubbio, con il progetto che c’è qui potremmo e dovremmo vincere qualcosa e ottenere un posto nelle competizioni europee”. Anche il Napoli oggi ha saluato Allan postando sui social un video con i suoi gol in maglia azzurra con il post “Grazie Allan”. (ANSA).