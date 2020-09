(ANSA) – NAPOLI, 05 SET – “Non sono d’accordo sulla chiusura degli stadi, e non è una questione politica. Lo sport è passione, le partite di pallone, tennis, basket, pallavolo senza pubblico non mi paiono sport”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a “Radio Punto Nuovo”, commentando la ripartenza del campionato di calcio a porte chiuse. “Ricordo a Conte, giusto per non farne una questione di partito, che nella Emilia Romagna governata dal Pd – ha aggiunto – per il Gp di moto a Misano hanno autorizzato l’ingresso di 10.000 persone a gara in maniera oculata. Se gli stadi di Roma, Milano, Napoli che ne contengono 50-60.000 fanno entrare diecimila i tifosi va bene, direi”. (ANSA).