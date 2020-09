(ANSA) – ROMA, 05 SET – Paolo Barelli è stato confermato presidente della federazione italiana nuoto con il 71,54% dei consensi. Guiderà le discipline acquatiche per il sesto mandato nel prossimo quadriennio che sarà caratterizzato da due edizioni olimpiche e dai campionati europei in programma a Roma, nel 2022. Quella della Fin, sottolinea la federazione, e’ stata la prima assemblea elettiva di una federazione sportiva post Coronavirus organizzata in presenza presso lo stadio Olimpico di Roma, “nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19” (ANSA).