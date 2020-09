(ANSA) – ROMA, 05 SET – L’azzurro Matteo Berrettini accede agli ottavi di finale dell’Us Open. Il tennista romano, favorito n.6 del torneo, ha battuto in tre set (6-4, 6-4, 6-2) il norvegese Casper Ruud. Niente da fare, invece, per Enrico Caruso, sconfitto in tre set per 6-0, 6-4, 6-0 dal russo Rublev, testa di serie n. 10 del torneo e che sarà il prossimo avversario di Berrettini. (ANSA).