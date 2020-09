(ANSA) – ROMA, 06 SET – Si riduce a 23 la rosa dei convocati per la partita di qualificazione alla fase finale dell’Europeo Under 21 fra Svezia e Italia, in programma martedì a Kalmar. Luca Ranieri ha lasciato il ritiro degli azzurrini questa mattina, per tornare a disposizione del club di appartenenza. (ANSA).