Birmingham: Raab, nessuna ipotesi di terrorismo

(ANSA) – LONDRA, 06 SET – Il ministro degli Esteri e numero 2 del governo britannico di Boris Johnson, Dominic Raab, ha detto stamattina di non avere “alcuna informazione” su una qualsiasi ipotesi terroristica dietro gli accoltellamenti avvenuti nella notte nel centro di Birmingham, in Inghilterra centrale. Raab ha comunque definito l’accaduto – descritto da alcuni testimoni come il frutto di una violenta rissa fra due gruppi di giovani in un’area affollata di pub, ristoranti e locali notturni – un episodio “molto serio” e ha invitato la cittadinanza a “vigilare” e a evitare la zona. L’epicentro dell’attacco è stato isolato e chiuso al traffico per facilitare le indagini e “il distanziamento” legato all’emergenza coronavirus, ha fatto sapere la West Midlands Police, senza precisare per ora il bilancio dei feriti. (ANSA).