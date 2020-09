Calcio: Wijnaldum verso il Barcellona per 17 mln

(ANSA) – ROMA, 06 SET – Il Barcellona è a un passo da Georgino Wijnaldum, centrocampista del Liverpool. Il centrocampista, secondo quanto riferiscono i media spagnoli, ma anche il Mirror, è pronto a trasferirsi dall’Inghilterra alla Spagna, per sposare la causa blaugrana. Wijnaldum è uno dei giocatori ai quali ambisce il nuovo allenatore Ronald Koeman. Il club dei ‘Reds’, però, prima di lasciarlo partire, vorrebbe intascare 17 milioni di euro. Il giocatore è all’ultimo anno di contratto e il rischio di vederlo partire a costo zero è incombente. A gennaio 2021, infatti, Wijnaldum potrebbe lasciare Liverpool senza alcuna contropartita in cambio. (ANSA).