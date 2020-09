(ANSA) – MILANO, 07 SET – La stagione 2020/2021 dell’Inter inizia oggi ufficialmente con il raduno dei nerazzurri ad Appiano Gentile. Mancano i giocatori impegnati nelle rispettive nazionali ma si procede con i tamponi nel rispetto dei protocolli anti Covid. Sarà una settimana cruciale per il mercato dell’Inter. In arrivo Kolarov e c’e’ grande attesa per Vidal. Per mercoledi’ la rosa dovrebbe essere completa e si entrerà nel vivo degli allenamenti. (ANSA).