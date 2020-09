ROMA. – “Voglio bene alla Ferrari, e per questo é il momento di tacere…”. Un disastro dopo l’altro tra velocità che non c’é, guai meccanici ed errori dei piloti.

L’anno del Coronavirus in Formula 1 sarà forse ricordato anche come l’anno più brutto della storia della Ferrari nel Circus, come racconta bene il silenzio pieno di pudore dell’ex presidente di Maranello, Luca di Montezemolo.

Una serie incredibile di risultati negativi che fanno ancora più male se si pensa che domenica prossima la Rossa festeggerà il millesimo Gran Premio sul circuito di casa al Mugello e la debacle di ieri nel Gp d’Italia a Monza è solo l’ultima brutta figura di una stagione per ora da cancellare quasi completamente.

E dire che il Mondiale ai tempi del Covid non era partito neanche malissimo, in Austria all’inizio di luglio: nonostante la mancanza di performance già evidenziata dai test invernali, Charles Leclerc era riuscito a salire sul podio sfruttando diversi ritiri e la sua grande abilità di guida. Ma come poi si è visto, il guizzo del pilota monegasco si è rivelato solo un fuoco di paglia.

Dallo Spielberg in poi solo una serie di brutti risultati a causa della mancanza di velocità di una macchina, la SF1000, nata male e incapace di migliorare con gli sviluppi. A tutto ciò vanno aggiunti gli errori dei piloti, vedi il brutto incidente di ieri a Leclerc, e lo smalto perduto da Sebastian Vettel che il prossimo anno sarà sostituito dallo spagnolo Carlos Sainz, ottimo secondo a Monza con la sua McLaren.

Il futuro ferrarista ha lottato fino alla fine con un super Pierre Gasly capace di vincere a sorpresa con l’Alpha Tauri come fece lo stesso Vettel con l’allora Toro Rosso agli inizi della carriera. Un trionfo che riporta in orbita il team di Faenza, sempre considerato in Emilia una scuderia cenerentola rispetto alla Ferrari, ma che oggi ha l’orgoglio di sentirsi per un giorno il più forte della Formula 1.

Di contro in Emilia si piange per le brutte figure della Ferrari: dopo il podio allo Spielberg e la gara 2 in Austria sotto tono, le lacune della scuderia di Maranello vengono fuori a Budapest dove invece erano attesi dei netti miglioramenti grazie agli sviluppi annunciati per la SF1000. Nel Gp d’Ungheria entrambe le Rosse di Vettel e Leclerc vengono doppiate dalle Mercedes mettendo a nudo le vere debolezze di una monoposto molto più debole non solo della scuderia tedesca e della Red Bull ma anche delle vetture di seconda fascia come McLaren, Renault e Racing Point.

A Spa Francorchamp niente punti e una nuova delusione ed a Monza l’epilogo di una nuova catastrofe: dopo una qualifica inguardabile (Leclerc 13/o e Vettel 17/o) una gara con due ritiri e il brutto incidente del giovane monegasco proprio mentre con un insperato quarto posto sembrava sul punto di poter far ben sperare i cuori ferraristi incollati alla tv per il Gran Premio d’Italia.

E ora ad attendere le Rosse l’inedito Gp di casa al Mugello domenica prossima dove Maranello festeggia 1000 gare in Formula 1 e dove sarà davvero dura far peggio di quanto visto a Monza.