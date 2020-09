(ANSA) – ISTANBUL, 7 SET – “Una totale derisione della giustizia”. È la reazione della fidanzata turca di Jamal Khashoggi alla sentenza definitiva della giustizia saudita per l’omicidio nel 2018 a Istanbul del giornalista dissidente. “Le autorità saudite hanno chiuso il caso senza che il mondo conosca la verità su chi sia responsabile dell’omicidio di Jamal”, scrive in una nota Hatice Cengiz, dicendosi convinta che “la comunità internazionale non accetterà questa farsa”. “Sono più determinata che mai a lottare per la giustizia per Jamal”, conclude la donna, che fu l’ultima a vederlo in vita fuori dal consolato di Riad. (ANSA).