ROMA. – É stata più forte degli uomini, li ha battuti nettamente ed è stata capace anche di sconfiggere le insidie delle onde. Arianna Bridi ieri ha vinto la Capri-Napoli, coronando un’impresa storica, ma soprattutto ha messo in fila fior di specialisti del nuoto da fondo. Maschi, ovviamente.

Altro che gentil sesso, la nuotatrice di Trento, 24 anni, delle Fiamme Oro, non solo ha trionfato nella 55/a edizione della Maratona del Golfo, ma ha stracciato il record del kazako Vitaliy Khudyakov (6h11’27”, del 2014), nuotando le 18 miglia marine (circa 34 km) in 6h04’26″07. Bridi ha battuto in volata la brasiliana Ana Marcela Cunha (di soli 9 decimi). Poi, tutti gli uomini, preceduti dall’olandese Marcel Schouten.

Il precedente primato femminile apparteneva proprio alla Cunha, in 6h24’47”. “Come ci si sente a battere gli uomini? Sinceramente è una bella soddisfazione, non me l’aspettavo. Avevo un obiettivo, dopo aver fallito la qualificazione olimpica nel 2019 – racconta, all’ANSA, Arianna -: era difficile quest’anno trovare una meta stimolante. Prima del lockdown avevamo deciso di provare il record della Capri-Napoli, ma sapevo che sarebbe stato più difficile, perché ci mancava un mese di km nelle braccia. Sono andata oltre ogni aspettativa, abbassando il record di oltre 20′”.

La trentina Bridi racconta, inoltre, che l’impresa è maturata in gara. “Non avevamo preparato la prova nei minimi dettagli, perché la preparazione non era al top – spiega -. Ma è andato tutto per il verso giusto, è stato qualcosa di magico: abbiamo azzeccato la rotta, i venti, il mio allenatore Fabrizio

Antonelli era sulla barca, mi stimolava a dare il meglio e a non mollare. Ho avuto momenti di crisi, ma lui mi ha aiutato a superarli. Senza Fabrizio non avrei ottenuto questo risultato”.

A fine gara, Arianna ha incassato i complimenti di tutti gli avversari. “Erano consapevoli di non avere disputato la gara perfetta, ma alla fine sono stati tutti molto carini, mi hanno fatto sentire bene, sanno che non sono l’ultima arrivata, qualche medaglia l’ho vinta.

Purtroppo non farò le Olimpiadi, perché l’anno scorso non sono riuscita a ottenere il piazzamento entro i primi 10, ero 13/a. Non ero cresciuta di testa e ho fallito, tuttavia quella mazzata mi è servita da lezione, facendomi diventare quella che sono adesso”.

(di Adolfo Fantaccini/ANSA)