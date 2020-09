ROMA. – La notizia di mercato più accattivante del giorno arriva dalla Francia, dove il presidente del Lione, che ha eliminato la Juventus nell’ultima Champions, Jean-Michel Aulas, rivela: “Per DEPAY c’è anche la Roma, non solo il Barcellona”.

Il club giallorosso, però, dovrà prima risolvere i problemi in uscita, con la trattativa per KARSDORP – per esempio – che stenta a decollare. L’alternativa a Depay, comunque, si chiama KOKORIN, che l’allenatore Fonseca conosce molto bene.

Il nome di Luis SUAREZ, dalle parti di Torino – sponda bianconera – va sempre di moda. L’intesa c’è (10 milioni coi bonus a stagione per due anni), manca però l’accordo in uscita del giocatore col Barcellona. L’alternativa per i bianconeri è sempre il bosniaco DZEKO.

L’Atalanta riabbraccia lo sloveno Josip ILICIC e prepara l’assalto a ZAPPACOSTA per rinforzare la fascia.

L’Inter cerca di racimolare il tesoretto per tentare l’assalto al francese KANTE’ del Chelsea, intanto ha ripreso i contatti con AGOUME’, per un rinnovo fino al 2024. Il giocatore poi dovrebbe passare al Crotone.

La Fiorentina lavora per il prestito di AGUDELO, che il Genoa vorrebbe girare allo Spezia. I due club sono in cerca di una nuova intesa per il colombiano. Il Parma avrebbe bussato alla porta del Napoli per Adam OUNAS: il club emiliano sarebbe interessato all’attaccante franco-algerino solo se De Laurentiis decidesse di darlo in prestito. Di 15 milioni il prezzo fissato dal club partenopeo per il suo cartellino. Interessano anche LUPERTO e PETAGNA, neoacquisto dalla Spal.

Il Crotone punterebbe su Claud ADJAPONG , appena rientrato dal prestito a Verona. Sul giocatore c’è anche l’altra neopromosso Spezia. Il Torino ha ceduto OLA AINA al Fulham, una delle tante squadre di Londra.

Il presidente del Verona, Maurizio Setti, conferma di avere “ricevuto tante offerte per il gioiello KUMBULLA”. Domani, salvo sorprese, è il giorno di BONAVENTURA alla Fiorentina, il Cagliari è pronto ad accogliere il giovane ZAPPA, laterale proveniente dal Pescara.

Il Barcellona riabbraccia Leo MESSI, che si è allenato per la prima volta alla dipendenze di Ronald Koeman. L’allenatore olandese deve sciogliere un nodo a centrocampo: chi fra WIJNALDUM, sul punto di lasciare Liverpool per trasferirsi in Catalogna, e THIAGO ACANTARA, pronto a tornare alla casa madre? Un bel dilemma.