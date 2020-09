MILANO. – Alla vigilia della ripresa dei negoziati sul dopo Brexit, il botta e risposta fra Londra e Ue, con il premier Johnson che conferma, accordo per 15 ottobre oppure il no deal, frena la sterlina ma non le Borse con Londra che sale del 2,39%.

E con essa tutto il Vecchio Continente con Parigi che guadagna l’1,79%. Così come Francoforte (+2,01%) che non è influenzata dal dato sulla produzione industriale in Germania a luglio sotto le stime. Sulla stessa scia Milano (+1,79% a 19.738 punti il Ftse Mib)

Chiusa Wall Street per il Labor day, I mercati guardano con visibile ottimismo alle sperimentazioni sui vaccini per il coronavirus. E così vanno particolarmente bene il settore farmaceutico seguito dagli industriali mente il petrolio, in calo a 39 dollari al barile, frena l’energia. Ma sotto la lente della settimana è soprattutto il Consiglio direttivo della Bce del 10 settembre.

Diversi analisti ipotizzano un ampliamento del Pepp prima di fine anno mentre dubitano che Francoforte, pur con qualche pensiero per l’inflazione che tende al negativo per la prima volta dal 2016, metta in campo mosse già forti giovedi.

Guardando a Piazza Affari sotto la lente c’è soprattutto Nexi (+7%) sul riaccendersi del faro sulle trattative per una fusione con Sia. Si scalda anche Mediaset (+9,3%) con Barclays che ha alzato il suo giudizio da underweight a equalweight e il mercato continua a ‘vedere’ un possibile accordo con Vivendi.

Tra gli titoli in luce Atlantia (+4%): A Cernobbio, nel fine settimana, la ministra De Micheli ha indicato che su Aspi le trattative sono alle battute finali.