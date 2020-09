Advierten a indultados que podrían volver a la cárcel

CARACAS – Tarek William Saab declaró este lunes que las 110 personas que recibieron el indulto del mandatario Maduro serán judicializados nuevamente si reinciden en hechos violentos y los invitó a que se involucren en la política y en los comicios venideros.

“Hay sectores que no han asimilado o entendido esta acción de carácter humanitaria, jurídica y política (…) si a las personas señaladas que se les ha dado la voluntad, la oportunidad del perdón reincidieran en un delito similar, el indulto cesa. La acción jurídica del perdón cesa y serían nuevamente judicializados por reincidir en acciones violentas y los órganos de justicia podrían penalizarlos. No hay duda que de ocurrir esto el sistema de justicia y el MP actuarán para preservar la paz. El mensaje para todos ellos es que se involucren en el tema político, electoral y en el debate de las ideas y que se alejen de los actos de imponerse por una vía violenta y tomar el poder. El mensaje está claro, quien no lo entienda y reincida tendrá la sanción que corresponda”, dijo en un programa en VTV.

De acuerdo al fiscal, los 110 indultos que decretó Maduro el lunes pasado se suman a otras medidas cautelares que han recibido otros 300 privados de libertad desde el año 2017 y aclaró que no fueron beneficiados personas que han estado involucradas en el intento de magnicidio del 5 de agosto de 2018 y operaciones mercenarias.

Subrayó que el indulto es un paso “importante” con el cual se le da “un mensaje a los venezolanos de que pueden tener un Estado de justicia y de derecho. Hace posible que el título 3 de la constitución en momentos trascendentales de altísimo nivel de contradicción entre factores que adversan al gobierno, logren abrir cauces para el diálogo fructífero, la convivencia y que el tema de elecciones sea prácticamente lo que esté a la orden del día y no la guerra”.

13% de los presos políticos son indultados

El abogado y presidente del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, informó la mañana de este lunes que solo 13% de los presos políticos de todo el país fueron beneficiados con la medida de “indulto” otorgada por Nicolás Maduro el pasado 31 de agosto.

Detalló que de las 110 personas que aparecen como beneficiarios del “indulto”, publicado en la Gaceta Oficial 6.569 Extraordinaria, solo 53 se encontraban detenidos por razones políticas.

El Foro Penal registra 333 presos políticos en todo el país hasta el 7 de septiembre, una cifra que ubican como la más alta de América Latina y por encima de países como Cuba y Nicaragua.

Recordó que en Venezuela cualquiera puede ser preso político, “la gran mayoría de los presos políticos no son dirigentes políticos, en realidad son minoría. Se encarcela al vecino, al estudiante, a la señora abogada para intimidar, al igual que los dirigentes y activistas políticos”.

“Los abogados se encuentran en tribunales esperando para conocer cómo quedó el proceso de estos presos políticos, pero muchos no están trabajando”, señaló.

Por su parte, el dirigente sindical de Ferrominera, Rubén González, liberado por el indulto presidencial, expresó su satisfacción por haber sido beneficiado por esta medida “para estar con mi familia y seguir con mi trabajo que es defender los intereses de los trabajadores”.

“Pienso seguir en mi trabajo de dirigente sindical (…) Yo sigo dando la lucha y en la pelea por un salario constitucional y por el cumplimiento de las convenciones colectivas”, sentenció.

Cuestionó haber sido juzgado por tribunales militares pese a ser civil. “Esas son la aberraciones del sistema es que constitucionalmente te dice que la fórmula para juzgar a los civiles son los tribunales ordinarios”.

“Le hago un llamado al Fiscal General de la República”, recordando que existen muchos detenidos cuyos casos deben ser analizados.