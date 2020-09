Mattarella accende la lampada di Loreto

(ANSA) – LORETO (ANCONA), 08 SET – Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha acceso quella che da 22 anni è la lampada della preghiera per l’Italia, preghiera che in occasione dell’anno giubilare si estende al mondo, nella Basilica della Santa Casa di Loreto. L’accensione è avvenuta davanti a circa 250 persone che hanno potuto fare ingresso in santuario, mentre in piazza della Madonna sono entrati in 600, tutti rigorosamente distanziati in rispetto delle norme anti Covid. L’arcivescovo e delegato pontificio di Loreto Fabio Dal Cin ha invocato “la benedizione sull’Italia e tutti i cinque continenti, nella consapevolezza di essere una sola grande famiglia”. Tra i presenti, oltre alle autorità civili, anche rappresentanti dell’aeronautica civile e militare. Dal Cin ha accolto presidente Mattarella “con deferenza e affetto”. La preghiera della lampada coinvolge ” i responsabili dei popoli, amministratori, politici, governanti, perché siano i primi servitori della pace vera che ha come fondamenta la giustizia sociale, la dignità e i diritti della persona e la salvaguardia del creato”. (ANSA).