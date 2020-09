Michelle, ‘a volte avrei buttato Barack fuori da finestra’

(ANSA) – NEW YORK, 8 SET – “Ci sono state volte che avrei voluto scaraventare Barack fuori dalla finestra”: nell’ultima puntata della sua podcast su Spotify la ex First Lady Michelle Obama ha parlato dei problemi che le giovani coppie, specialmente quando ci sono figli piccoli, devono affrontare tra stanchezza, stress e ruoli familiari col rischio di mandare a gambe all’aria la loro relazione. “Ci sono momenti, lunghi periodi di tempo, in cui non vi potrete sopportare. L’ho detto durante il mio book tour come battuta. Ci sono stati momenti in cui avrei voluto spingere Barack fuori dalla finestra. Lo dico perché questi sentimenti saranno molto intensi. E questi periodi possono durare a lungo. Possono durare anni, ma questo non significa che si deve gettare la spugna”, ha detto Michelle parlando poi del suo rapporto con Obama: “Abbiamo avuto anche noi le nostre crisi, ma abbiamo un matrimonio molto forte. Se avessi rinunciato, se me ne fossi andata in quei momenti difficili, mi sarei persa tutta la bellezza che era li’ allo stesso tempo”. Gli Obama stanno insieme dal 1989 e il prossimo mese celebreranno il 28esimo anniversario di matrimonio. (ANSA).