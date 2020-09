16enne down ucciso dalla polizia, rabbia in Sudafrica

(ANSA) – ROMA, 08 SET – Shock e indignazione in Sudafrica per l’uccisione da parte di due poliziotti di un 16enne con la sindrome di down. L’omicidio è avvenuto lo scorso 26 agosto ma dopo l’arresto dei due agenti con l’accusa di avergli sparato la rabbia nel Paese è cresciuta e adesso la famiglia del ragazzo invoca giustizia. Nathaniel Julies, secondo la ricostruzione della Bbc, stava mangiando un biscotto vicino casa nel sobborgo di Eldorado Park, a sud di Johannesburg, quando è stato ucciso “a sangue freddo”. La polizia ha negato le accuse replicando che il 16enne è rimasto vittima di una sparatoria tra bande criminali, ma la spiegazione non ha placato l’indignazione delle persone – familiari e non – che sono scese in piazza chiedendo la condanna degli agenti, Simon Ndyalvana e Caylene Whiteboy. I due sono comparsi nel tribunale di Soweto e resteranno in carcere fino alla sentenza. L’udienza ha visto la partecipazione di decine di persone con cartelli dalla scritta ‘Giustizia per Nathaniel’. (ANSA).