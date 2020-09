(ANSA) – ISLAMABAD, 08 SET – E’ salito ad almeno 22 morti e sei feriti il bilancio della frana in una cava di marmo avvenuta ieri nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa (Kp), nel nord-ovest del Pakistan, non lontano dal confine afghano. Nel frattempo, si continua a scavare fra i detriti nella speranza di trovare ancora in vita almeno qualcuno degli altri cinque che si stima siano ancora dispersi. (ANSA).