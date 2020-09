F1: Ferrari al Mugello: “Pressione solo positiva”

ROMA. – Uno storico traguardo che vale una festa ma che avrebbe meritato anche una vittoria, al momento davvero improbabile. La Ferrari parteciperà domenica al Mugello, il suo circuito, al Gran Premio n.1000 della sua storia con la SF1000, nominata così in attesa dell’apoteosi e purtroppo rivelatasi troppo inferiore alle aspettative.

Dopo la figuraccia di Spa e il disastro di Monza, la tensione nel team è altissima, ma Mattia Binotto cerca di allentarla, dichiarando che “la pressione è esclusivamente positiva” e fa appello al sostegno dei tifosi.

“Indipendentemente dai momenti di difficoltà sentiamo sempre il loro supporto, spero che capiscano la situazione in cui ci troviamo – ha detto il team principal dopo la presentazione dell’evento celebrativo che il Cavallino organizzerà sabato prossimo in piazza della Signoria a Firenze, alla vigilia del Gp della Toscana-Ferrari 1000 -. É una gara speciale, ma quando si compete in un campionato ogni gara è importante, quindi il livello di attenzione e la concentrazione sono sempre altissimi”.

Binotto è realista e non crede che il circuito di proprietà Ferrari possa cambiare di molto gli attuali equilibri. “Certamente questa pista ha caratteristiche diverse da quelle sulle quali abbiamo appena corso e per questo speriamo di fare meglio e poi il Mugello lo conosciamo molto bene per averci svolto molti test. É una pista bellissima, molto impegnativa e veloce che piace tantissimo ai piloti”.

Il giorno prima della gara, dopo le qualifiche, il mondo Ferrari cercherà di dimenticare il presente con una cerimonia a Palazzo Vecchio, a Firenze. Un evento che nonostante il Covid e le delusioni sportive celebrerà la gloriosa storia della Rossa in Formula 1.

La piazza, aperta al pubblico, potrà ospitare 500 spettatori in piedi e 400 seduti nei dehors dei bar, mentre la Ferrari riserverà 250 posti ad altrettanti ospiti speciali fra i quali il presidente e il vice presidente di Ferrari Spa, John Elkann e Piero Ferrari, l’ad, Luis Carey Camilleri, il presidente della Formula 1, Chase Carey, il presidente della Fia, Jean Todt, ed ex e attuali piloti del Cavallino. Un pubblico che porterà una boccata d’ossigeno anche per Firenze, che come molte città d’arte ha sofferto molto per la crisi del turismo innescata dalla pandemia.

Non molti di più saranno gli spettatori ammessi all’ autodromo, che in altre circostanze avrebbe registrato il tutto esaurito: 2.880 i biglietti disponibili, a un costo da 375 e i 600 euro, prezzo scontato del 50%. Pochi intimi per una gara comunque speciale.