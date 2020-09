(ANSA) – NEW YORK, 9 SET – Gli Stati Uniti di Donald Trump si apprestano ad annunciare un riduzione del numero delle truppe in Iraq. Lo riportano i media americani citando alcune fonti dell’amministrazione, secondo le quali l’annuncio è atteso nelle prossime ore. Nei prossimi giorni, aggiungono le stesse fonti, è atteso l’annuncio per un riduzione delle truppe in Afghanistan.