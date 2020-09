Pierre Gasly, il 109/esimo pilota che si aggiudica un GP di F1

CARACAS – Il suo urlo di gioia ha messo i brividi. Dal casco, via radio, Pierre Gasly ha sfogato tutta l’incredulità per una vittoria che nessuno avrebbe potuto pronosticare prima del via. C’è voluta una gara pazza e rocambolesca, per spezzare il dominio di Lewis Hamilton e della Mercedes, lanciando verso la gloria a Monza il francesino dell’AlphaTauri, squadra italiana con base a Faenza ma sponsorizzata dalla Red Bull.

Il Gp d’Italia ci ha lasciato due facce della moneta: una Ferrari che ha deluso i tifosi ed un giovane Pierre Gasly che si é aggiudicato la sua prima vittoria in Formula Uno. Era da Oliver Panis a Monaco 1996 che un francese non vinceva un GP di F1.

Gasly é diventato dopo questo successo il 109esimo pilota che guarda tutti dal gradino più alto del podio.

In precedenza avevano vissuto questa esperienza campioni del calibro di Michael Schumacher (91 volte), Lewis Hamilton (89) e Sebastian Vettel (53).

A completare la Top10 ci sono: Alain Prost (51), Ayrton Senna (41), Fernando Alonso (32), Nigel Mansel (31), Jackie Stewart (27), Jim Clarke e Niki Lauda con 25.

Va ricordato che l’italiano Giuseppe Farina é celeberrimo per essere stato, nel 1950, il primo campione del mondo di Formula 1 moderna (e vincitore, sempre in quell’anno, del primo Gran Premio nella storia della Formula 1, oltre ad ottenere la prima pole position).

In questa speciale lista di vincitori di almeno un Gran Premio ci sono gli italiani: Alberto Asccari 13 successi, Riccardo Patrese (6), Nino Farina (5) e Michele Alboreto (5), Giancarlo Fisichella (3), Elio De Angelis (2), Luigi Fagioli, Piero Taruffi, Luigi Musso, Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti, Vittorio Brambilla, Alessandro Nannini, Jarno Trulli con una vittoria.

Il più giovane vincitore della storia é stato Max Verstappen con 18 anni e 228 giorni aggiudicandosi il GP d Spagna del 2016, adesso a quota 9 vittorie. Mentre il più anziano é stato l’italiano Luigi Fagioli con 53 anni e 22 giorni nel GP di Francia del 1951.

Non possiamo dimenticarci dell’italo-venezuelano Pastor Maldonado Motta vincitore del GP di Barcellone nel 2012. Speriamo che a questa speciale lista di vincitori di GP si aggiunga presto anche il nome dell’italiano Antonio Giovinazzi.

(di Fioravante De Simone)