Calcio: Scozia riapre a pubblico, 300 tifosi per due partite

(ANSA) – ROMA, 09 SET – La Scozia riapre gli stadi al pubblico, anche se in minima parte. Secondo quanto riporta la Bbc, il Governo ha accettato le garanzie della Federcalcio locale e ha deciso di non vietare più l’ingresso negli stadi a poche centinaia di tifosi. Secondo l’emittente, le partite che si disputeranno davanti a sole 300 persone sono due, entrambe valide per la Scottish Premiership: si tratta di Aberdeen-Kilmarnock e di Ross County-Celtic Glasgow, che si giocheranno sabato 12 con inizio alle 16. La Federcalcio scozzese considera solo un inizio questa piccola riapertura degli stadi. (ANSA).