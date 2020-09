MADRID – Nel corso di una cerimonia semplice ma suggestiva svoltasi nella sede della Diocesi di Urgell, l’Ambasciatore d’Italia a Madrid, Riccardo Guariglia, ha presentato le Lettere Credenziali all’Arcivescovo Joan-Enric Vives Sicilia, Co-Principe di Andorra.

Dopo la cerimonia, il nostro Ambasciatore, per l’occasione accompagnato dal Console Onorario italiano ad Andorra Alberto Rossi, si è intrattenuto a colloquio col co-Principe di Andorra. Era presente anche la Ministra degli Esteri del Principato Maria Ubach Font. L’Ambasciatore e l’Arcivescovo hanno ripercorso il buon andamento delle relazioni bilaterali e le loro prospettive di ulteriore sviluppo.

Prima della cerimonia ad Urgell, l’Ambasciatore ha presenziato ad Andorra La Vella, nella sede del Ministero dell’Interno andorrano, alla firma del Protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e il Dipartimento di Polizia del Principato di Andorra, con particolare focus alla collaborazione in materia di contrasto alla criminalità economico-finanziaria nei rispettivi Paesi. A firmare per il lato italiano è stato il Capo del II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Cosimo Di Gesú, mentre per il lato andorrano è stato il Direttore del Dipartimento di Polizia, Jordi Moreno Blázquez.

Redazione Madrid