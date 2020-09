‘Sarebbe un segnale forte’ (ANSA) – BRUXELLES, 09 SET – “Credo che sarebbe un segnale forte se l’Ue nominasse Svetlana Tikhanovskaya e suo marito Sergei, che è ancora in prigione, per il premio Nobel per la pace, per rendere omaggio a tutti i bielorussi impegnati in questo movimento pacifico da anni”. Lo scrive su Twitter Donald Tusk, presidente del Ppe. (ANSA).