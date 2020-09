Calcio: Supercoppa europea;stadio Budapest aperto per il 30%

(ANSA) – ROMA, 09 SET – Il Bayern Monaco, vincitore della Champions, affronterà il Siviglia, vincitore dell’Europa League, il 24 settembre alle 21 sul terreno della Puskas Arena di Budapest, nella finale di Supercoppa Europea. L’Uefa ha comunicato che i tifosi potranno richiedere i biglietti fino al 9 settembre 2020 alle 18. Per la partita, la capienza dello stadio verrà ridotta a un massimo del 30%. Questo provvedimento – fa sapere l’Uefa – è stato adottato in via sperimentale per riportare i tifosi allo stadio nell’attuale contesto della pandemia Covid-19. Per garantire la massima sicurezza saranno adottate misure igieniche rigorose: i tifosi dovranno seguirle costantemente e agire in modo responsabile. L’Uefa rende noto che, tutti i possessori dei biglietti, fra le altre cose, dovranno mantenere una distanza di 1,5 metri dagli altri spettatori; indossare sempre la mascherina, coprendo naso e bocca nell’intero perimetro dello stadio; lavare e disinfettare le mani quando è possibile; sottoporsi a un controllo della temperatura all’ingresso dello stadio (i tifosi con una temperatura corporea uguale o superiore a 37,8 gradi non potranno entrare). Inoltre, per entrare in Ungheria, i possessori dei biglietti provenienti dall’estero potrebbero essere soggetti a un esame medico obbligatorio all’ingresso nel Paese magiaro, esibire il biglietto ufficiale per la partita e una prova di negatività al Covid-19 PCR (documento in lingua ungherese o inglese contenente i risultati del test biologico molecolare) eseguito entro al massimo tre giorni dall’ingresso in Ungheria. I possessori dei biglietti che entrano in Ungheria per la Supercoppa sono obbligati a lasciare il paese entro 72 ore dopo l’arrivo. (ANSA).