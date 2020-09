L’Italia a Expo Dubai per ripartire con la cultura

ROMA. – La cultura è uno strumento essenziale per la ripartenza dopo il coronavirus e l’Expo di Dubai nel 2021, il primo evento globale post pandemia, sarà l’occasione ideale per ricostruire le relazioni tra Paesi e per l’Italia per rilanciarsi su una piattaforma multilaterale.

É questo il messaggio emerso durante un Forum all’ANSA dedicato alla diplomazia culturale al quale hanno partecipato il Commissario Italia per Expo Dubai Paolo Glisenti e la sottosegretaria ai Beni Culturali con delega all’Expo Lorenza Bonaccorsi. In collegamento Ida Zilio Grandi, direttrice dell’Istituto di Cultura ad Abu Dhabi e, da Venezia, il presidente di Anica ed ex ministro dei Beni Culturali Francesco Rutelli.

“L’Italia sarà grande protagonista della cultura che prenderà forma a Expo Dubai. Il padiglione italiano sorgerà proprio in quello che si chiama il ‘cordolo culturale’ del sito, in quella parte dell’enorme spazio di 500 ettari dedicato alla cultura”, ha detto Glisenti durante il dibattito moderato dal vicedirettore dell’ANSA Stefano Polli.

Tra gli oltre 150 eventi che l’Italia porterà negli Emirati, uno spettacolo di Roberto Bolle con ballerini internazionali, l’orchestra dell’Accademia della Scala, i 100 cellos di Giovanni Sollima, l’Orchestra di Piazza Vittorio.

A causa del doppio rinvio per via della pandemia di Covid-19, l’Expo di Dubai e la Biennale di Venezia andranno avanti in contemporanea per quasi due mesi con importanti potenziali interazioni. “L’Italia ha bisogno oggi di fare prodotti più internazionali e quindi essere a Dubai a presentare i mestieri del cinema, le innovazione dell’audiovisivo e le grandi tradizione dell’Italia sarà un modo straordinario per promuovere la diplomazia culturale e l’interesse italiano in un contesto globale e multilaterale”, ha detto Rutelli.

“Abbiamo un grande asset che ci fa riconosciuti e richiesti in tutto il mondo. Il 2019 è stato l’anno in cui il flusso da turismo straniero ha superato quello domestico con il 50,3% e il turismo ha segnato il 13% del Pil nel nostro Paese”, ha spiegato da parte sua Bonaccorsi, sottolineando come “la diplomacia culturale ha un ruolo fondamentale per rilanciare il turismo in Italia”. “Il turismo ha sofferto, soffre e soffrirà ancora” a causa della pandemia, ha detto il sottosegretario. “Non è un caso che l’Expo si chiami ‘Connecting minds’: rimettere in circolo le relazioni è un tema fondamentale per una ripresa globale e per una ripresa del turismo”.

D’altra parte, ha spiegato la direttrice dell’Istituto di cultura italiana di Abu Dhabi, “le aspettative verso la cultura italiana sono altissime. La cultura italiana piace e ci si aspetta molto in termini di eleganza stile ma anche innovazione”.

La cultura, ha osservato il ministro per i Beni culturali Enrico Franceschini in un videomessaggio, “aiuta il dialogo, la conoscenza reciproca. Aiuta a superare le diversità”. E la diplomazia culturale è fondamentale anche per quella classica. “Il dialogo interculturale oggi è un elemento essenziale per riformulare e rafforzare i rapporti diplomatici classici”, ha detto Glisenti riguardo al ruolo dell’Expo di Dubai nel processo che ha portato all’accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti.

Per la sottosegretaria ai Beni Culturali, non a caso “Expo è stata una spinta fondamentale nella ricostruzione delle relazioni tra i due Paesi, soprattutto in questi mesi in cui ci sono state difficoltà di dialogo o fughe in avanti”.