Moto: pubblico e app, Misano prepara lo show

BOLOGNA. – Il colpo d’occhio non sarà certo lo stesso, e anche il calore del pubblico sarà cosa lontana dai bagni di folla sul prato e ai paddock, ma almeno il Misano World Circuit riapre con pubblico in presenza, con un piano organizzativo meticoloso grazie al quale la Regione Emilia-Romagna ha concesso con deroga la possibilità di ospitare fino a 10mila spettatori per i prossimi due MotoGp, il Grand Prix di San Marino (11-13 settembre) e il Gp dell’Emilia-Romagna (18-20 settembre). Due weekend apripista per un ritorno alla normalità.

Laddove, a regime in epoca pre-Covid, entravano oltre 100mila persone, ora nei 65 ettari del circuito Simoncelli la capienza è ridotta al 10%. L’imperativo della macchina organizzativa è evitare assembramenti e garantire distanze di sicurezza. Per questo si è lavorato tutta l’estate: il pubblico sarà ammesso solo seduto, in tribuna, con posti assegnati nominalmente.

Precluso l’accesso al prato. Nelle scorse settimane sono state smontate 40mila sedute nelle tribune, riposizionate a distanze sempre sopra al metro. I biglietti sono disponibili online, in prevendita, dato che in autodromo non ci saranno le consuete casse. Chi li ha acquistati prima del lockdown deve abbinare al ticket il nominativo del partecipante, oppure può richiedere il rimborso. Si entra solo con documento di identità con sé.

Ogni tribuna – 18 quelle allestite, separate e autonome in quanto ognuna di servizi dedicati sistematicamente sanificati – avrà il suo parcheggio di riferimento e percorsi di ingresso/uscita separati. Circa 700 gli steward arruolati che saranno preposti ai controlli. Nei giorni scorsi è stata rilasciata un’applicazione per smartphone – la app Mwc – una sorta di assistente virtuale per orientarsi in autodromo, seguire il “proprio” percorso e muoversi in sicurezza.

A chi arriva sarà anche misurata la temperatura e, come ormai da prassi, con 37,5 e più non si entra. L’obbligo di indossare la mascherina, correttamente, varrà sempre: la si potrà togliere soltanto seduti al proprio posto.

Il paddock diventa una “bolla”: sarà riservato a piloti, addetti ai lavori. Il programma non sarà più distribuito cartaceo, ma tutte le informazioni traslocano su app e sito. Per la raccolta delle mascherine usate previsti appositi contenitori con coperchio a pedale.

Il World Misano Circuit ce la mette tutta e pubblica anche un vademecum per coloro che assisteranno ai due MotoGp. Gli spettatori sono invitati a organizzare il loro viaggio con tempi larghi, a indossare la mascherina appena fermano la macchina al parcheggio, a disporsi in fila indiana al gate.

E soprattutto l’appello al buonsenso: evitare di mettersi in viaggio se ci si sente poco bene. E infine un po’ d’ironia: anche se dovesse vincere un pilota della Rider’s Land non è consentita alcuna invasione di pista alla fine delle gare.