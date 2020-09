Zaniolo ha pensato di smettere, “ora carico su futuro”

ROMA. – Per un momento aveva pensato di mollare tutto: “All’inizio aveva detto ‘ora smetto’, l’aveva presa così, gli era venuto un po’ di normale sconforto”. Lo ha confidato la madre di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa, raccontando lo stato d’animo del romanista dopo la visita a Villa Stuart che ha confermato la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro dopo l’uscita da Olanda-Italia.

Quasi 9 mesi dopo il precedente infortunio al crociato destro, per il 21enne romanista è stato come un macigno, insostenibile per qualsiasi giovane agli albori di una carriera che tutti prevedono brillante. “Gli hanno spiegato che ha una muscolatura molto importante e che i legamenti erano leggeri”, ha proseguito la mamma del giallorosso parlando alla trasmissione “Te la do io Tokyo” su Centro Suono Sport. Poi la reazione, il moto di orgoglio: “Ora Nicolò dice ‘li ho rifatti entrambi e torno più forti di prima’, ora la vive così, è carico”.

Oltre ai tanti attestati di affetto e vicinanza, da parte del mondo del calcio e non solo, al fianco di Zaniolo c’è sempre stata la Roma e la sua famiglia: “Fienga (Ceo giallorosso, ndr) è venuto sotto casa e hanno parlato un po’”, ha proseguito Costa. Con il club giallorosso, la familia Zaniolo sta riflettendo sulla cosa giusta da fare in vista dell’operazione. Nella serata del responso ha deciso di bloccare l’operazione a Villa Stuart (“ma non per il Professor Mariani, sia chiaro. È solo per una soluzione psicologica, vogliamo evitare di fargli rivivere lo stesso percorso”, afferma la madre) e ragionare sulle alternative.

Di tempo ce n’è, la decisione arriverà al massimo “entro lunedì, martedì”. Esclusi gli Usa, sul tavolo al momento le opzioni si riducono all’Austria, Innsbruck per la precisione, dove opera il luminare Christian Fink alla clinica Gelenkpunkt.

La stessa struttura che si è occupata degli infortuni dei bianconeri Chiellini e Demiral: “C’è una possibilità di andaré in Austria”, ha confermato oggi Francesca Costa. Sull’infortunio di Zaniolo si è espresso anche il presidente della Fifa Gianni Infantino, oggi in Italia per far visita al premier Conte assieme al n.1 Figc Gabriele Gravina: “Un abbraccio a Nicolò Zaniolo, tornerà sicuramente più forte di prima. Quando ci sono infortuni del genere ci si pongono domande se è giusto o no giocare. Penso che dobbiamo imparare dalle situazioni, anche per quanto riguarda il formato e come ridurre il numero di partite in generale, dando possibilità di recupero”, le parole del capo del calcio mondiale.

Intanto Paulo Fonseca sta cercando nuove soluzioni tattiche e oggi nell’amichevole a Frosinone si è goduto il 4-1 con cui i giallorossi hanno espugnato lo ‘Stirpe’. A segno Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkhitaryan, nella ripresa il gol bandiera del Frosinone con Dionisi.

Assenti Dzeko e Fazio (in odore di trasferimento al Cagliari), in campo invece oltre alla sorpresa Under, anche Mirante (alla sua prima dopo la positività al Covid) e i nazionali Cristante, Pellegrini e Mancini.