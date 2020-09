Coronavirus: Argentina, record di 12.259 casi in 24 ore

(ANSA) – BUENOS AIRES, 10 SET – La pandemia da coronavirus ha fatto segnare nelle ultime 24 ore un nuovo record giornaliero di contagi (12.259) che hanno portato il bilancio complessivo dei casi da marzo a 512.295. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa statale Telam. L’Argentina è ora il decimo Paese al mondo, ed il quinto in America latina, per numero di contagiati. Dall’ultimo rapporto diffuso dal ministero della Sanità emerge anche che ieri sono morte altre 254 persone, per un totale di 10.658 vittime su tutto il territorio nazionale. Nelle unità di rianimazione, si precisa infine, sono ricoverate 2.829 persone, con una percentuale di occupazione dei letti del 62,4% nel Paese e del 69,1% nell’area metropolitana di Buenos Aires.(ANSA).