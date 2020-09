Us Open, Thiem e Medvedev per un posto in finale

ROMA. – Agli Us Open di tennis è tempo di semifinali che sembrano finali. Fra gli uomini, sui campi di Flushing Meadows a New York, e a porte chiuse, si misureranno infatti l’austriaco Dominic Thiem e il russo Daniil Medvedev: il primo è la seconda testa di serie del torneo e numero 3 del mondo, il rivale è invece attualmente il numero 5 del ranking.

Thiem è arrivato in semifinale battendo nella notte italiana l’australiano Alex De Minaur per 6-1 6-2 6-4. Mentre Medvedev ha sconfitto il suo amico e connazionale Andrei Rublev 7-6 6-3 7-6.

Situazione analoga fra le donne, dove la regina del tennis di sempre, la 39enne Serena Williams giocherà stanotte (alle 2.15 ora italiana) la sua 40ma semifinale in uno slam contro l’avversaria e amica, nonchè ex numero uno del mondo, la 31enne bielorussa Victoria Azarenka, che approda alla semifinale degli Us Open dopo un digiuno di sei anni, dopo aver travolto ai quarti la belga Elise Mertens 6-1 6-0. Serena invece si è guadagnata la semifinale vincendo in rimonta sulla búlgara Tsvetana Pironkova 4-6, 6-3, 6-2.

Un match fra regine dunque, dove conteranno età e motivazioni, e con i precedenti tutti a favore dell’americana, che ha vinto 18 scontri diretti perdendone solo 4 con la più giovane rivale.

Nell’altra semifinale maschile saranno di fronte il tedesco di origine russa Sacha Zverev e lo spagnolo Pablo Carreno-Busta. I pronostici sono tutti a favore del 23enne Zverev, attualmente numero 7 della classifica mondiale. Ma il 29enne iberico, che occupa la posizione numero 25 del ranking, può giocare qualche brutto scherzo.

Carreno-Busta è stato aiutato dalla fortuna a superare lo scoglio di re Djokovic, la cui squalifica per la pallata alla giudice di gara gli ha spianato la strada. Ma poi ha tirato fuori gli artigli e fatto fuori con un grandissimo match il canadese Denis Shapovalov al termine di una maratona di oltre quattro ore. E si presenta alla sfida con Zverev sull’onda dell’entusiasmo per l’insperato percorso a questa strana edizione degli Us Open 2020, giocata in una ‘bolla’ sanitaria simile a quella di Orlando per i campioni Nba, senza pubblico e pure priva di mostri sacri come Rafa Nadal e Roger Federer.

In campo femminile la seconda semifinale vedrà di fronte la favorita numero 1 del torneo, la giapponese Naomi Osaka, già vincitrice nel 2018, e la non irresistibile Jennifer Brady, 25enne americana numero 40 del mondo, che pure ieri ai quarti si è liberata in modo sbrigativo della kazaka Yulia Putintseva raggiungendo così la sua prima semifinale Slam in carriera. Pronostici tutti per la Osaka.