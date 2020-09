Usa: incendi California, a San Francisco cielo arancione

(ANSA) – NEW YORK, 10 SET – E’ un cielo in stile ‘Blade Runner 2049′ quello con cui si sono svegliati gli abitanti della Bay Area di San Francisco. La coltre di fumo degli incendi che stanno distruggendo aree della California e di altri stati della West Coast americana non ha fatto penetrare i raggi del sole, e lo skyline di San Francisco, come di Oakland e Berkeley, si e’ tinto di tonalità che andavano dal mattone al rosso cupo, mentre piogge di cenere trasportate dal vento si depositavano sulle strade. Sul web sono diventate virali le incredibili immagini dei residenti che hanno immortalato i luoghi iconici della città californiana in uno scenario apocalittico. “Quando il fumo e la cenere diventano ancora più densi vicino agli incendi, la luce del sole si puo’ bloccare completamente, facendo sembrare di essere nel cuore della notte”, ha spiegato il meteorologo della Cnn Judson Jones. (ANSA).