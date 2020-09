(ANSA) – PECHINO, 11 SET – Hong Kong inizierà presto la fase dei test clinici per il primo vaccino in forma di spray nasale contro il Covid-19: lo ha annunciato, dopo il via libera delle autorità cinesi, la Hong Kong University che ha sviluppato la sostanza insieme all’università di Xiamen e all’università di Biologia Farmaceutica Wantai di Pechino. Il microbiologo Yuen Kwok-yung ha spiegato ai media di Hong Kong che i test clinici dovrebbero cominciare a novembre e che l’ateneo ha già ricevuto finanziamenti per 2,1 milioni di euro, mentre è iniziata la ricerca di cento persone sane da reclutare per i test. La sperimentazione clinica dello spray si comporrà di tre fasi e, dal lancio della prima, servirà almeno un anno prima che il vaccino possa essere utilizzato. La sostanza è il primo vaccino in forma di spray nasale ad avere ottenuto a oggi l’approvazione per i test clinici dalla National medical products administration cinese. (ANSA).