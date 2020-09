NAPOLI. – Aurelio De Laurentiis è positivo al covid19 ed è stato oggi in isolamento nella sua villa di Capri dove stava trascorrendo l’estate; ha passato la giornata a letto con dolori articolari e debolezza, una sensazione come di un principio d’influenza, i medici nel pomeriggio hanno deciso di portarlo via da Capri e trasferirlo a Roma: il presidente azzurro è stato accolto al Molo Luise di Mergellina da alcune persone che lo hanno riconosciuto e salutato: “Forza presidente, Forza Aurelio” e lui ha risposto col pollice alzato.

De Laurentiis è salito su un’ambulanza la moglie ed è partito per Roma. A quanto si apprende sarebbe diretto a casa dove i medici potranno monitorarlo (non è escluso che possa essere ricoverato al “Gemelli”, ma al momento le condizioni non lo richiedono).

L’imprenditore, riferiscono fonti del Napoli, ha scoperto di essere positivo ieri pomeriggio al ritorno da Milano dove aveva partecipato all’assemblea di Lega. La decisione di andarci è stata naturale, spiegano dal suo entourage, perché in realtà non aveva alcun sintomo né la febbre, ma solo un mal di stomaco che aveva attribuito a una abbondante cena a base di ostriche.

La sua presenza all’assemblea ha creato non poche polemiche sia per i contatti avuti con tutti gli altri dirigenti calcistici, sia per i video che lo ritraggono all’uscita dall’hotel che ospitava l’assemblea senza mascherina, con i cronisti che provavano a fargli domande a cui ha risposto per qualche secondo prima di entrare in auto.

Il Napoli ha però precisato che oltre a non avere sintomi, De Laurentiis ieri non aveva la febbre visto che la temperatura gli è stata misurata sia all’aeroporto di Napoli che a quello di Milano e nell’hotel dell’assemblea di Lega. Inoltre il Napoli assicura che il presidente ha tenuto la mascherina per tutta l’assemblea di Lega tranne quando ha parlato. Secondo alcune voci non confermate dal Napoli anche un altro dirigente azzurro sarebbe positivo.

De Laurentiis aveva fatto il tampone a Capri martedì, come ogni settimana visto che tutto il club, dai giocatori ai dirigenti, sono sottoposti al test ogni martedì e giovedì. I calciatori hanno quindi fatto il test stamattina e domani avranno i risultati, da cui dipende anche l’amichevole contro il Pescara che al momento è però confermata.

Il presidente azzurro, 72 anni, è ora a Capri e i medici stanno valutando le sue condizioni per decidere un eventuale trasferimento all’ospedale Gemelli di Roma, dove ci sono i medici che lo hanno in cura di solito. De Laurentiis nel periodo precovid era stato in cura per una polmonite e questo consiglia ai medici la massima attenzione nei suoi confronti.

Anche sua moglie Jacqueline è positiva ed è con lui in isolamento. Il n.1 del Napoli non immaginava di poter essere positivo e infatti ieri dopo l’assemblea di Lega ha invitato a tornare con lui in aereo il presidente del Benevento Oreste Vigorito, che ha accettato il passaggio e da stamattina è in isolamento a Napoli, in attesa di fare domani il tampone.