Basket: Nba; nei Playoff ko i Rockets, Lakers volano sul 3-1

(ANSA) – ROMA, 11 SET – I Los Angeles Lakers allungano nella serie dei Playoff dell’Nba, portandosi sul 3-1 grazie al successo conquistato nella notte italiana sugli Houston Rockets con il punteggio di 110-100. Inizio al piccolo trotto per i texani che, quando si svegliano e accelerano, è ormai troppo tardi. Anthony Davis, nelle fila dei californiani, è assoluto il protagonista assoluto: il n.3 in canotta gialloviola chiude come miglior marcatore con 29 punti e 5 assist. L’apporto di LeBron James, per lui ‘solo’ 16 punti, è meno appariscente, ma 15 rimbalzi e 9 assist alla fine pesano sul computo finale del match. Rajon Rondo chiude, invece, con 11 punti. (ANSA).