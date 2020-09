(ANSA) – ROMA, 11 SET – La caccia al 24/o Slam, per Serena Williams, è rimandata. La statunitense, dopo l’eliminazione dagli Us Open patita nella notte italiana per mano di Victoria Azarenka, ci riproverà al Roland Garros, sulla terra rossa di Parigi, dal 27 settembre all’11 ottobre prossimi. “Ho iniziato a giocare molto forte, ma lei ha continuato a lottare e ha giocato sempre meglio – il commento di Serena, dopo la sconfitta di New York -. Forse ho premuto un po’ troppo sull’acceleratore, a un certo punto, ma ho giocato molto bene. Ho anche commesso più errori. Non ho guadagnato molti punti sulla seconda di servizio”. Serena non ha voluto dare troppo peso ai problemi fisici che hanno caratterizzato la sua esibizione. “Ho patito una specie di allungamento al tendine d’Achille – spiega -. Dopo uno scatto ho sentito un dolore intenso. Ma adesso sto bene, non credo abbia a che fare con la sconfitta. Victoria ha giocato davvero bene”. “Il 24/o Slam? Vederlo sfumare mi rende delusa, tuttavia sono consapevole di avere dato il meglio di me, non come altre volte che sentivo di poter dare di più. A Parigi ci sarò e ne riparleremo”, conclude la statunitense. (ANSA).