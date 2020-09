CARACAS – Altro lutto in seno alla nostra Collettività a causa della Covid-19. È venuto a m mancare, nei giorni scorsi, Flavio Fridegotto, uno dei pionieri della nostra comunità .

Proveniente da una famiglia numerosa, Flavio Fridegotto, nato a Padova, emigrò in Venezuela nel 1961. Nonostante non avesse frequentato gli studi superiori, riuscì ad iscriversi alla scuola alberghiera a Zurigo. Conclusi gli studi decise di emigrare.

A Valencia, città che lo accolse con calore, comincia a fare i primi passi come imprenditore. Non senza sacrifici riesce a creare un piccolo imperio. “Ferretería Hermanos Fridegotto”, “Ferretería Industrial”, “Industria Jimmy”, “Mi Viejo Mercado C.A.” “Hevenca” e alcune discoteche sono una testimonianza del suo impegno come uomo d’affari.