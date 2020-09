Usa 2020: Facebook paga utenti per disattivare profilo

(ANSA) – ROMA, 11 SET – Esperimento di Facebook in vista delle elezioni americane di novembre: pagherà fino a 120 dollari gli utenti, un gruppo a campione, per disattivare il proprio profilo sul social e anche su Instagram qualche settimana prima del voto “per comprendere meglio l’impatto di Facebook e Instagram sugli atteggiamenti e comportamenti politici chiave durante le elezioni negli Stati Uniti del 2020”, come sottolineato dal vicepresidente Nick Clegg. La ricerca – resa nota da Facebook, ma i dettagli sono trapelati su alcuni media Usa – fa parte di una strategia intrapresa dalla piattaforma dopo le polemiche sul voto del 2016. Comprende anche la limitazione degli spot politici nella settimana che precede le elezioni Usa, annunciata la scorsa settimana. (ANSA).