ROMA, 11 SET – Moto targate Yamaha padrone della situazione nelle libere 2 del Gran Premio di Misano classe MotoGp. Il miglior tempo in 1'32"189 è del francese Fabio Quartararo che ha preceduto di 178 millesimi Franco Morbidelli. Buon quinto tempo per Valentino Rossi (+0"543) che ha beffato il compagno di squadra Maverick Vinales (+0"553). Prima delle Ducati quella di Danilo Petrucci settima, mentre Andrea Dovizioso chiude con l'undicesimo crono in 1'32"936.