Trump, perseguiremo sempre terroristi che ci minacciano

(ANSA) – WASHINGTON, 11 SET – “L’America non si fermerà mai nel perseguire i terroristi che minacciano l’America”: lo ha detto Donald Trump partecipano in Pennsylvania alla cerimonia per ricordare i 40 passeggeri morti l’11/9 nel dirottamento terroristico del volo United Airlines 93, da lui definiti “veri eroi americani”. “Non possiamo cancellare il dolore dei famigliari ma possiamo contribuire a farcene carico perché è il dolore di tutta l’America”, ha aggiunto, ricordando poi le vittime degli altri tre attacchi. (ANSA).