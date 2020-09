Buque iraní con destino a Venezuela navega en aguas de África

CARACAS – El buque iraní, Forest, con una carga de 300 mil barriles de combustible, se encuentra navegando en las aguas de África con una ruta hacia el Océano Atlántico para llegar a su destino final que es Venezuela. El país sudamericano necesita del carburante de forma urgente debido a que retomó nuevamente la escasez del producto para los medios de transportes que utilizan sus ciudadanos.

La información la dio a conocer la agencia de noticias, Reuters, que utilizó información de la empresa de rastreo y seguimiento de tanqueros, Tanker Trackers. La compañía destacó que la ruta tomada por la embarcación iraní es para evitar presentar el Sistema de Identificación Automática (AIS, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, señaló que otra razón es evitar las tormentas tropicales y huracanes. Pero que la realidad podría ser que Irán esté probando algo nuevo para evitar las sanciones de Estados Unidos.

Asimismo, se conoció que otras dos embarcaciones, Faxon y Fortune, se encuentran camino a Venezuela. Pero se desconoce la ruta que tomaron porque apagaron sus transpondedores, lo que dificulta que la mayoría de los sistemas de rastreo detecten su ubicación.

Por su parte, el doctor, Orlando Ochoa, indicó que la estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA) se encuentra en su peor momento debido a su baja producción que no cubre ni siquiera al mercado nacional de gasolina. Aseguró que el ambiente político y económico del país no ayuda a levantar a la compañía porque no existe “capacidad para nada”.

Puntualizó que la empresa tiene grandes dificultades como lo son: las sanciones estadounidenses; baja producción petrolera; falta de personal especializado; continuas fallas en las refinerías; imposibilidad de cumplir con contratos y también de importar combustible.