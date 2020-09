81.3% de los padres afirman no haber capacidad para clases on line

CARACAS – El Observatorio Vecinal realizó un sondeo el cual refleja que 90,2% de los padres encuestados advierten que no están dadas las condiciones para iniciar el nuevo año escolar 2020-2021.

Señalan que hasta la fecha y a pesar de la cifra de casos de Covid-19 registrados, las instituciones educativas no han adaptado sus espacios para recibir clases con normalidad.

Omar Villalba, director del Observatorio Vecinal, alertó de irresponsable, que pueda pretenderse forzar el inicio de año escolar sin tener las adecuadas medidas de bioseguridad en los colegios.

Igualmente, 81.3% de los representantes denunciaron que tampoco hay capacidad para llevar a cabo las clases on line como plantea el Ministerio de Educación, debido a las dificultades de conexión a internet, fallas eléctricas constantes y a que no todos tienen computadoras ni posibilidad de acceder a quipos y a la tecnología compatible.

Finalmente, 69,6% de los padres indicaron que no estarían dispuestos a enviar a sus hijos a las instalaciones educativas, hasta tanto no haya una vacuna o posible solución ante la pandemia.

Profesores no van al colegio

Por su parte el presidente del Colegio de Profesores del estado Lara, Luis Arroyo, aseguró que los docentes no se incorporarán a las clases este próximo 16 de septiembre porque la infraestructura escolar de la región no cuenta con la dotación de bioseguridad para protegerse de la pandemia.

“Los planteles educativos pueden ser un foco de contagio. La gran mayoría de las instituciones no tiene agua. Esta situación crea un clima no presencial“, advirtió y agregó que el 80% de los estudiantes, al menos en su región, no cuentan con la plataforma tecnológica para recibir las clases en línea.