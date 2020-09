TEL AVIV. – Il presidente Donald Trump ed il premier Benyamin Netanyahu hanno annunciato l’inizio di una “nuova era” per il Medio Oriente con la decisione del Bahrein di suggellare la pace con lo Stato ebraico, 29 giorni dopo che la stessa decisione era stata annunciata dagli Emirati Arabi Uniti.

La firma di quello che viene chiamato l’ “Accordo di Abramo” avrà luogo a Washington il 15 settembre.

“Un’altra nuova svolta storica oggi” ha esultato su twitter il presidente degli Stati Uniti. “I nostri grandi amici, Israele ed il regno del Bahrein, hanno concordato un ‘Accordo di Pace”. Alla stessa ora, dal suo ufficio di Gerusalemme, Netanyahu ha registrato un videomessaggio per gli israeliani. “É una nuova era di pace” ha annunciato, mentre aveva alle spalle una grande carta geografica del Medio Oriente.

“La pace in cambio della pace. L’economia in cambio dell’economia” ha puntualizzato. Polemizzava così con i suoi rivali politici in casa che per anni avevano sostenuto che Israele avrebbe potuto raggiungere accordi di pace con i Paese arabi solo mediante concessioni nei confronti dei palestinesi.

In un comunicato congiunto diffuso a Washinton, Usa, Israele e Bahrein assicurano che “le parti continueranno nei loro sforzi per raggiungere una soluzione giusta, onnicomprensiva e stabile del conflitto israelo-palestinese, nell’intento di assicurare al popolo palestinese la piena realizzazione delle proprie potenzialità”.

Da parte palestinese, nelle prime reazioni il Bahrein viene intanto accusato, come gli Emirati, di aver “tradito” la causa palestinese. Nella leadership palestinese ha lasciato amarezza la constatazione che giovedì la Lega Araba si è astenuta dal condannare le intese fra Israele e gli Emirati. Il presidente egiziano al-Sisi ha invece espresso soddisfazione per la prossima firma degli accordi fra Israele e i due Paesi arabi.

Mentre Netanyahu ha messo l’accento sulle potenzialità economiche della cooperazione fra Israele ed i Paesi del Golfo, la amministrazione Trump ha insistito anche sull’aspetto religioso di queste intese. Ha sottolineato in particolare che, nel Contesto della ‘Visione di Pace’, “tutti i musulmani che verranno in pace potranno visitare e pregare nella moschea al-Aqsa di Gerusalemme e negli altri luoghi santi”.

Nelle settimane scorse l’ex Mufti palestinese aveva invece avvertito che i palestinesi impediranno la partecipazione ai riti religiosi alla moschea al-Aqsa di cittadini di Paesi arabi “che arrivino attraverso l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv”.

Intanto a Washington fervono i preparativi per la firma degli accordi fra Israele, Emirati e Bahrein. Lo stato ebraico sarà rappresentano da Netanyahu, gli Emirati dal ministro degli esteri Abdullah Bin Zayed e il Bahrein dal ministro degli esteri Abdulllatif al-Zayani.

(di Aldo Baquis/ANSA)