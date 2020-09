Calciomercato: Higuain sbarca a Miami, Milik saluta Napoli

ROMA. – É il ballo delle punte ad infiammare il calcio mercato nelle ultime ore. Da HIGUAIN a MILIK pasando per DZEKO e DEULOFEU in vista del via alla Serie si fa sempre più spasmodica la ricerca del bomber migliore a prezzi di vantaggio.

E intanto c’e’ chi saluta l’Italia e la Juventus come Gonzalo Higuain, appena sbarcato negli States. L’attaccante argentino, che nelle ultime ore ha trovato l’accordo con il club bianconero per la risoluzione anticipata del contratto, è pronto a dare il via alla sua avventura in Major League Soccer. Ad accoglierlo Jorge Mas, co-proprietario dell’Inter Miami, che su Twitter ha scritto questo messaggio: “Un caloroso benvenuto a Gonzalo Higuain, attaccante e campione mondiale”.

A sostituire l’argentino potrebbe essere il bomber del Napoli Milik messo ai margini da Gattuso: in realtà Pirlo preferisce SUAREZ (pista ora complicata) e Dzeko, e Milik rappresenta la terza scelta. Il giro di punte è proprio lì, perché la Roma ha sferrato l’attacco per il polacco come erede dell’ex centravanti del City.

Sembrava essere veramente ad un passo il trasferimento, con Milik che aveva anche accettato la destinazione capitolina. C’è stata però la frenata tra Napoli e Roma nella trattativa, con De Laurentiis che spinge per ottenere un conguaglio di 20 milioni nello scambio con ÜNDER. Al momento Milik è in una situazione di stallo.

A Castel di Sangro non ha vissuto un’amichevole semplicissima, dato che nella mezz’ora disputata proprio contro la squadra locale ha mostrato molte incertezze, un momento no dal punto di vista psicologico e sono piovuti anche i fischi da parte dei tifosi del Napoli.

Potrebbe tornare in Italia Deulofeu: Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Watford, club retrocesso in Championship, parla del futuro dell’attaccante accostato a Milan, Napoli e Fiorentina in Italia. “Deulofeu ed il Napoli? Il ragazzo ha diverse voci attorno, stiamo valutando: è pronto per fare la differenza, il suo uno-contro-uno avrebbe dato un apporto immenso. Ci sono club importanti su di lui, tra Italia, Spagna ed Inghilterra. Napoli? Può rientrare anche il club azzurro tra quelli interessati”.

Napoli che intanto ha chiesto informazioni per l’esterno del Chelsea EMERSON Palmieri. Il ds Giuntoli, ha avuto anche l’ok da parte del giocatore, ma l’intoppo è nella formula chiesta dal Napoli, ovvero prestito con diritto di riscatto. Il club inglese, invece, vuole cederlo a titolo definitivo.

Alejandro GOMEZ resta all’Atalanta: l’argentino ha rifiutato un’offerta dell’Al-Nassr e continuerà a vestire la casacca nerazzurra. La storia d’amore lunga sei stagioni tra Gomez e l’Atalanta non è quindi ancora giunta al termine.

L’argentino si è visto proporre un contratto di tre anni da 6 milioni netti a stagione ma dopo una breve riflessione ha fatto la sua scelta: l’argentino ha risposto con un “no, grazie”. Il Papu resta nella sua Bergamo, per vivere un’altra stagione (la settima) da protagonista in Serie A e in Champions League con la maglia della Dea.